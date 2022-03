"Letzter Strohhalm" - Ingolstadt vor dem Kellerduell gegen Aue

Das 300. Zweitligaspiel in der Geschichte des FC Ingolstadt wird ein besonders wichtiges. Wenn am Freitag der FC Erzgebirge Aue (Freitag, 01.04., 18.30 Uhr | Bei BR24 Sport in der Radio-Livereportage und im Ticker) in den Audi-Sportpark kommt, ist ein Sieg gegen den Vorletzten quasi Pflicht. FCI-Trainer Rüdiger Rehm misst dem Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga gegen Aue wegweisende Bedeutung zu.

Die Aussage von Trainerkollege Pavel Dotchev ("Wer verliert, steigt ab") sei "sicher nicht ganz abwegig", meinte Rehm am Donnerstag. Er wolle sich aber darauf konzentrieren, "dass wir wieder in die Spur kommen und ein Spiel gewinnen."

Rehm: "Um den letzten Strohhalm kämpfen"

Die Schanzer sind mit 15 Punkten Tabellenletzter, Aue hat vier Zähler mehr auf dem Konto. Relegationsplatz 16 liegt für den FCI sieben Spieltage vor Schluss schon 13 Punkte weit weg. Man werde "um den letzten Strohhalm kämpfen", kündigte Rehm vor dem 300. Zweitligaspiel seines Vereins an. In dieser Saison wird die Zahl noch auf 306 steigen und dann - aller Wahrscheinlichkeit nach - erst einmal stagnieren.

Der Trainer des FC Ingolstadt rechnet in dem Alles-oder-nichts-Spiel vor rund 4500 erwarteten Zuschauern mit einem Einsatz von Verteidiger Visar Musliu, der mit Nordmazedonien erst gegen Portugal in der WM-Qualifikation scheiterte. Torwart Dejan Stojanovic (Bauchmuskelverletzung) wird erneut von Robert Jendrusch ersetzt, Abwehrspieler Fabian Cavadias fehlt wegen einer Muskelverletzung.