Letzte Chance genutzt: HC Erlangen bleibt in der Liga

Die "Katastrophe", von der in den vergangenen Wochen beim HC Erlangen so oft die Rede war, ist nicht eingetroffen: Nach über zehn Jahren in der ersten Handball-Bundesliga wird der Verein auch in der kommenden Saison weiter in der höchsten deutschen Spielklasse bleiben. Durch den 21:25-Sieg gegen die HSG Wetzlar ist damit sicher, dass auch in der Saison 2025/26 ein bayerischer Verein vertreten sein wird.

Für den HC Erlangen geht eine schwierige Saison zu Ende. Der Start in die Hinrunde war eine Nullnummer. Auch Erlangens Abwehrspieler Nikolai Link hatte zuletzt der Süddeutschen Zeitung gesagt: "Wir sind in dieser Situation, weil wir die ersten 20 Spiele der Saison komplett in den Sand gesetzt haben."

Sellin, Schwalb, Sellin - Hin und Her auf der Trainerbank

Die sportliche Krise brachte viel Unruhe in den Verein: Nach den ersten vier Niederlagen zu Beginn der Saison musste Johannes Sellin seinen Cheftrainer-Posten räumen. Mit Martin Schwalb kam ein prominenter und erfahrener Coach - doch auch ihm sollte die Trendwende nicht gelingen. Weil er in 15 Spielen nur fünf Punkte sammeln konnte, musste Schwalb wieder gehen - und seinem Vorgänger Sellin Platz machen.

Erst Ende Februar kamen die Mittelfranken nach dem vielen Hin und Her und nach der sportlichen Talfahrt wieder zur Ruhe. In 15 Partien erkämpften sich die Mittelfranken 13 Punkte - sie profitierten dabei auch von dem im Winter verpflichteten isländischen Nationalspieler Viggo Kristjansson, der von seiner verletzungsbedingten Pause zurückgekehrt war.

Die Angreifer-Qualitäten des Ex-Leipzigers genügten am Ende. In der neuen Saison muss aber vieles besser werden, wenn Erlangen in der kommenden Saison nicht nochmal bis zur letzten Minute zittern will.