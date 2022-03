Gala-Auftritt von Lesser in der Biathlon-Verfolgung

Zum Abschluss der Biathlon-Weltcup-Wettkämpfe in Finnland gewann der Franzose Quentin Fillon Maillet auch das Verfolgungsrennen über 12,5 Kilometer und feierte seinen 13. Weltcup-Sieg. Erik Lesser vom SV Eintracht Frankenhain, der als Zwölfer in den Wettkampf startete, legte einen hervorragenden Auftritt hin, blieb fehlerfrei und spurtete im Finish auf den zweiten Platz. Kurz vor seinem Karriereende in zwei Wochen durfte der 33-Jährige nochmal einen Podestplatz feiern - sein erster seit fast eineinhalb Jahren.

Lesser auf Abschiedstour

Am Ort seines WM-Siegs in dieser Disziplin vor sieben Jahren leistete sich Lesser keinen Schießfehler und hatte im Ziel nur 8,2 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Fillon Maillet aus Frankreich, der einmal in die Strafrunde musste. Dritter wurde der Italiener Lukas Hofer (1 Fehler), den Lesser im Zielsprint knapp hinter sich ließ.

Der Thüringer hatte unter der Woche angekündigt, seine Laufbahn am Saisonende zu beenden und künftig als Trainer arbeiten zu wollen. Daran werde sich nun auch nichts ändern.

"Ich bin heute mehr als stolz auf mich selbst. Der Abschied wird mir schwer gemacht. Ich will das genießen. Es ist auch nicht schlecht, wenn man mit Spaß aufhören kann." Erik Lesser

Kühn fiel mit vier Fehler zurück

Der Niederbayer Johannes Kühn konnte nach seinem dritten Platz am Samstag im Sprint nicht erneut in den Kampf um die Podestplätze eingreifen. Der 30-Jährige vom WSV Reit im Winkl schoss vier Fehler und fiel auf Platz 13 zurück.

Fünf Deutsche unter den Top 13

Zweitbester Deutscher war Roman Rees (SV Schauinsland) mit einem Schießfehler als Neunter. Benedikt Doll vom SZ Breitnau kam mit zwei Schießfehlern als Elfter ins Ziel. Philipp Nawrath vom SK Nesselwang ließ vier Scheiben stehen und überquerte als Zwölfter die Ziellinie. Der 25-jährige David Zobel vom SC Partenkirchen wurde 31.