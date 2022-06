Leroy Sané - Sorgenkind beim FC Bayern und beim DFB

Was ist los mit Leroy Sané? Beim FC Bayern verzweifeln sie längst am Hochtalentierten. Trainer Julian Nagelsmann rätselte darüber, warum Sané nach starker Hinrunde krass abfiel ("Kann ich nicht sagen") und meinte konsterniert: "Ich habe viele Gespräche gehabt, viel versucht."

Auch beim DFB geht die Geduld der Verantwortlichen mit Sané langsam zu Ende. Oliver Bierhoff macht dem ewigen Sorgenkind eine klare Ansage. Die Zeit der Streicheleinheiten geht zu Ende.

"Es ist für ihn keine leichte Situation", begann Bierhoff seine Ausführungen verständnisvoll, ehe er Sane unmissverständlich in die Pflicht nahm: "Wir helfen ihm, aber er muss sich natürlich auch selber helfen. Am Ende musst du dich als Spieler da rauskämpfen", sagte der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie nach dem mageren 1:1 (1:1) in Ungarn.

Sané wirkt lustlos - "Körpersprache nicht überinterpretieren"

Sané kam in Budapest nicht zum Einsatz - aus gutem Grund. Weder in der knappen Stunde in Italien, noch als Joker für sieben Minuten gegen England (jeweils 1:1) hatte er für sich geworben - im Gegenteil. In der Puskas Arena kam er zum Warmmachen vor dem Spiel über fünf Minuten später als alle anderen deutschen Nationalspieler. Erst gegen Ende der Partie durfte er sich noch einmal ein bisschen dehnen, wirkte dabei aber ebenfalls nicht besonders engagiert.

"Man darf seine Körpersprache nicht überinterpretieren, das ist so seine Art und Weise", nahm ihn Bierhoff zunächst erneut in Schutz, ehe er betonte: "Aber wichtig ist, das weiß er, dass er trotz dieser Körpersprache Leistung bringen muss."

Obwohl es in der deutschen Offensive auch gegen Ungarn hakte, brachte Hansi Flick in der Schlussphase lieber die unerfahrenen Karim Adeyemi und Lukas Nmecha als den 26-Jährigen. Dabei fehlte der DFB-Elf "die Kreativität", wie Kapitän Manuel Neuer monierte - Sané hätte da mit seinen herausragenden Qualitäten im Dribbling, seiner Schnelligkeit und starken Schusstechnik Abhilfe schaffen können. Eigentlich.

Bierhoff nimmt Sané in die Pflicht

"Leroy kann ein Unterschiedsspieler sein", sagte Flick vor wenigen Tagen. Doch wie die Bayern-Verantwortlichen scheint er immer mehr an ihm zu (ver-)zweifeln. "Auch bei ihm geht es darum, die Bereitschaft zu zeigen, dass ich im Spiel bin, aktiv bin, die Intensität habe", forderte Flick vor dem England-Spiel. Reaktion? Keine. "Hansi ist sehr kommunikativ, ist sehr aufbauend, versucht immer wieder, die Spieler für sich zu gewinnen", sagte Bierhoff über den Umgang mit Sané: "Aber irgendwann muss man auch sagen, das ist es jetzt - und dann muss ein Spieler was draus machen."