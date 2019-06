Leroy Sané: Passt der Offensivstar zum FC Bayern?

Sané hat mit seinen Leistungen in der DFB-Elf gezeigt, dass er mit Rückschlägen umgehen kann. In der abgelaufenen Saison in der Premier League bei Manchester City lief es nicht so wie erhofft: Nur bei knapp der Hälfte der Spiele stand er in der Startelf, und das obwohl er in der Meister-Saison 2017/18 zum Nachwuchsspieler der Saison gewählt wurde. Für die WM 2018 sortierte ihn Bundestrainer Joachim Löw aus. Doch nur ein Jahr später gehört Sané zur Stammelf. In neun der zehn Länderspiele 2018/19 stand der 23-Jährige auf dem Platz. Mit fünf Treffern in den letzten sechs Partien war er der erfolgreichste Schütze. Für die Nationalmannschaft ist er mittlerweile unverzichtbar geworden.

"Der Bundesliga würde es auf jeden Fall guttun, wenn ein Spieler wie Leroy Sané hier wär." Oliver Bierhoff, Nationalmannschafts-Direktor

Konkurrenzkampf beim FC Bayern droht

Sané käme als Superstar und wohl teuerster Einkauf (geschätzter Marktwert: 100 Millionen Euro) in der Geschichte der Bundesliga an die Isar. Der öffentliche Druck wäre groß. Und auch in München könnte ihm die Bank drohen: Kingsley Coman, Serge Gnabry und Nachwuchstalent Alphonso Davies wären die Offensiv-Konkurrenten auf der Außenbahn. Allerdings, "taktisch wäre man in der Offensive noch weniger ausrechenbar", sagt BR-Fußball-Reporter Philipp Nagel. Auch mit Blick auf den verletzungsanfälligen Coman hätte Trainer Niko Kovac damit eine Besetzungsoption mehr zur Verfügung.

"Sané wäre sofort ein Fixpunkt im Bayern Spiel und könnte hier nach Ribery und Robben eine Ära prägen" BR-Fußball-Reporter Philipp Nagel

Aber kann ein 23-Jähriger damit umgehen? Fakt ist: Ihm gelang es bislang nicht, konsequent seine Leistung abzurufen. "Grundsätzlich ist er ein Spieler, der alles mitbringt, um absolute Weltklasse zu werden. Man hat aber das Gefühl, dass er gesagt bekommen muss, was zu tun ist, um das zu werden", sagte Nationalmannschaftskollege Toni Kroos über Sané. Doch Löw sieht schon Fortschritte bei dem Jungstar: "Ich denke, die Entwicklung ist sehr gut", resümierte er.