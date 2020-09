Leroy Sané - das hakelige Comeback des FC-Bayern-Neuzugangs

Nach 63 Minuten war das Comeback von Leroy Sané beim 1:1 gegen Spanien beendet. Nach 15-monatiger Länderspiel-Zwangspause wegen Kreuzbandriss und Corona-Pandemie wollte Bundestrainer Joachim Löw den Rückkehrer schützen. "Leroy hat Krämpfe gehabt. Man muss sehen, woher er kommt. Er hat in den letzten vier, fünf Monaten kaum ein Spiel gemacht. Es war klar, dass die Kraft nachlässt", sagte Löw. Und schob noch nach: "Man muss aufpassen bei ihm."

Die wichtigste Erkenntnis des Spiels für Sané und auch den Bundestrainer: Das Knie hält, Sané kann nach seiner schweren Verletzung wieder ein Fixpunkt im Nationalteam werden. Eine weniger positive Erkenntnis: Der Weg zurück zur Topform, in der Sané dank seiner Geschwindigkeit fast nach Belieben Gegner im "Eins gegen Eins" austanzt, Räume schafft und Chaos in gegnerischen Abwehrreihen verursacht, könnte länger sein, als gedacht.

Noch fehlen Sané einige Prozent zur Bestform

Am offensichtlichsten wurde dies nach 53 Minuten. Sané stürmte halbrechts frei auf Spanien-Torwart David De Gea zu, zwei Spanier verfolgten ihn. In Bestform wäre Sané wohl noch ein paar Meter gesprintet, hätte den Torwart kurz ausgeguckt und trocken versenkt. Diesmal kam sein Noch-Teamkollege Thiago vom FC Bayern rechtzeitig heran und spitzelte Sané, der noch einen Haken schlagen wollte, den Ball vom Fuß.

Auch sonst ging Leroy Sané einige Male die falschen Wege, war auf der Suche nach seiner Idealposition auf dem Platz. Verständlich nach so langer Pause.

"Ich selbst fühle mich bei 80 Prozent", unterstrich Sané nach der Partie. Schon vor dem Spiel hatte er realistisch betont, dass er noch eine Weile brauchen werde, bis er wieder an seine Bestform anknüpfen kann. Die hängt bei einem Spieler wie ihm nicht nur vom Fitnesszustand und den richtigen Laufwegen, sondern vor allem von seiner Geschwindigkeit und seinen explosiven Antritten ab.

Ohne Sané kein deutsches Offensivspiel

Dass Sané in der deutschen Nationalmannschaft an diesem Abend dennoch 63 Minuten lang wie ein quirliger Roadrunner unter watschelnden Enten wirkte, lag auch am generell recht geschwindigkeitsarmen Spiel der Nationalmannschaft. Löw hätte Sané ohne die gesundheitlichen Bedenken nur zu gerne auf dem Platz gelassen: "Obwohl er im Konterspiel weiter noch gut gewesen wäre, mussten wir wechseln, bevor wir eine Verletzung riskiert hätten."

Nach Sanés Auswechslung ging beim deutschen Team nach vorne praktisch gar nichts mehr. Gut für Löw: Mit Bayernspieler Serge Gnabry, der nach der langen Saison noch geschont wird, hat der Bundestrainer einen weiteren Trumpf in Sachen Offensiv-Geschwindigkeit in der Hinterhand. Dazu kommen auch noch die Bayern-Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich, die einen Gegner mit präzisen Schnittstellenpässen filetieren können.

Leroy Sané muss sich also nicht unter Druck setzen. Irgendwann wird er wieder eine zentrale Figur in der Nationalmannschaft sein, auch beim FC Bayern kann er in eine zentrale Rolle wachsen. Bis dahin haben Löw und Bayerncoach Hansi Flick aber genügend Zeit und Alternativen, den 24-Jährigen nach seiner langen Pause wieder behutsam aufzubauen.