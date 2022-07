Leonie Ebert: Mit der Familie im Rücken zum EM-Titel

Leonie Ebert besiegte im Juni die Italienerin Arianna Errigo und sicherte sich damit Gold bei der Europameisterschaft im Florettfechten - ihr bisher größter Erfolg. Bis zu diesem war es ein langer Weg, auf dem ihre Mutter eine wichtige Rolle gespielt hat. Sie hat die sportliche Begeisterung ihrer Tochter immer unterstützt.

Ebert schwärmt: "Meine Mutter ist eine absolute Löwenmama. Sie ist immerhin alleinerziehend und hat neben dem Full-Time-Job jeden Tag drei Kinder zum Training gefahren. Das hat uns im Sport überhaupt vorangebracht, eben, dass sie gesagt hat: 'Ihr habt Spaß an der Sache, alles klar, ich fahre Euch überall hin, ist kein Problem.' Und dadurch konnten wir überhaupt erst unsere Ziele verfolgen."

Sport liegt in der Ebert-DNA

Wir, damit meint Leonie Ebert ihre zwei Geschwister, denn auch sie sind beziehungsweise waren Leistungsportler. Ihr Bruder spielt Basketball, ihre Schwester ist Synchronschwimmerin. Beide waren im Nationalteam, haben bei Deutschen Meisterschaften und Europameisterschaften Medaillen gewonnen.

Für Leonie Ebert absolute Idole: "Meine beiden Geschwister waren meine absoluten Vorbilder, sind meine absoluten Vorbilder. Und ich denke mal, dass es vielleicht auch ganz gut war, dass wir in verschiedenen Sportarten sind. Es gab nie Konkurrenz zwischen uns. Wir haben uns immer zu einhundert Prozent unterstützt. Und zwei starke Personen im Rücken zu haben, hilft einem natürlich auch in seinem eigenen Werdegang."

Fasziniert vom Fechten

Fechten war nicht Leonie Eberts erster Sport. Vielmehr hat sie sich in ihrer Kindheit in vielen Sportarten ausprobiert, aber nur beim Fechten kam eine echte Begeisterung auf: "Das war einfach sofort spannend. Es ging immer darum, irgendwie den anderen auszutricksen, clever zu sein, es war immer neu, immer spannend und immer super schnell und das hat mich einfach fasziniert. Und ich bin dabei geblieben."

Das hat sich ausgezahlt. Im April 2021 feierten alle drei Geschwister zusammen, denn Leonie Ebert hatte das Olympia-Ticket gelöst. Ein bedeutender Erfolg für sie: "Es war alles so verrückt. Dieses Jahr mit Corona und der Qualifikation, das war alles so viel. Das war einfach mal so ein Moment, wo wir gemerkt haben: Okay, das ist jetzt der erste Schritt, und ich habe es geschafft."

"War noch nie so hungrig in meinem Leben"

Ein Kindheitstraum ging für die damals 21-Jährige in Erfüllung. Sie fuhr zum ersten Mal zu den Olympischen Spielen. In Tokio war für Ebert zwar gegen die Ex-Weltmeisterin Alicia Volpi im Achtelfinale Schluss, aber sie dachte direkt weiter: "Ich hab's absolut genossen, einfach dazustehen, zu fechten auf der größten Bühne des Sports. Als ich da von der Planche runtergegangen bin ... ich war noch nie so hungrig in meinem Leben, zu den nächsten Olympischen Spielen zu fahren, wie in dem Moment." Dabei habe sie gedacht: "Okay, Paris ist in drei Jahren.'"

Größter Erfolg in Antalya

Vor Paris wartete aber noch die Zwischenstation Antalya. Bei den Europameisterschaften sollte es mit dem Titel klappen. Im Floretteinzel-Finale besiegte Leonie Ebert die Italienerin Arianna Errigo und konnte ihre erste Medaille bei einem internationalen Wettbewerb feiern.

Gerechnet hatte Ebert mit diesem Erfolg aber nicht: "Die Vorbereitung zur Europameisterschaft war nicht einfach. (...) Alleine ganz oben auf dem Podium zu stehen mit einer Olympiasiegerin, Weltmeisterin, WM-Zweiten, Olympia-Zweiten, das war surreal." Der Sieg gibt Rückenwind in der Vorbereitung auf das nächste ganz große Ziel für Leonie Ebert: Olympia 2024 in Paris.