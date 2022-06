Leonie Beck und Lea Boy aus Würzburg bei Schwimm WM in Budapest

Die Schwimm-Wettbewerbe bei der WM 2022 in Budapest beginnen am Samstag. Den Auftakt der machen die Beckenschwimmer. Ab dem 26. Juni sind die Freiwasser-Schwimmerinnen und Freiwasser-Schwimmer gefordert. Unter ihnen die Würzburgerinnen Leonie Beck und Lea Boy.

Leonie Beck: Vorbereitendes Training in Ostia

Leonie Beck aus Würzburg den Doppelstart über fünf und zehn Kilometer (27. und 29.Juni). Die Olympia-Fünfte über zehn Kilometer trainiert seit acht Monaten im italienischen Ostia, einem Vorort von Rom, in der Gruppe des italienischen Nationaltrainers Fabrizio Antonelli mit, eine Reaktion auf die Suspendierung ihres langjährigen Coaches Stefan Lurz in Würzburg. "Ich hoffe, dass ich vorne mitschwimmen kann, im Freiwasser ist nie eine Medaille sicher, da spielen so viele äußere Einflüsse mit rein, ich hoffe ich bin mit meinen Rennen zufrieden, das ist mein Ziel", sagte die 25-jährige Beck dem BR vor den Wettkämpfen im ungarischen Lupa-See. Die Würzburgerin hatte zuletzt im Mai beim Europacup in Italien Gold über zehn Kilometer geholt.

Lea Boy kennt den Austragungsort

Ebenfalls vom SV Würzburg 05 geht Vereinskollegin und beste Freundin von Leonie Beck, Lea Boy bei der Schwimm WM an den Start. Die 22-Jährige wird am 29.Juni die zehn Kilometer und nur einen Tag später (30. Juni) die 25 Kilometer im Freiwasser schwimmen. "Das ist schon ordentlich, aber ich geh locker an die Sache ran", sagte die 22-Jährige dem BR beim Training. Lea Boy kennt den ungarischen Lupa-See bestens, im Mai letzten Jahres hat sie bei den Europameisterschaften in Budapest den Titel über 25 Kilometer geholt. Dabei trotzte die Freiwasser-Expertin widrigen Bedingungen.

"Natürlich kämpft jeder für sich"

Dass Boy bei den zehn Kilometern ausgerechnet auch gegen ihre beste Freundin Leonie Beck antritt, stört sie nicht. "Natürlich kämpft jeder für sich, jeder freut sich für den anderen, wenn er gewinnt", so Boy. "Wir sind hervorragend vorbereitet, Lea ist in absoluter Topform" sagte Sebastian Gress, Landestrainer im Bayerischen Schwimmverband und in Würzburg im Bundesstützpunkt Freiwasserschwimmen zuständig als Freiwasser-Trainer für Lea Boy. Die Schwimm-WM 2022 in Budapest endet am 3. Juli 2022.