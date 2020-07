Leonie Beck nach nur einem Wettkampf Weltcupsiegerin

Zuletzt waren wegen der Pandemie auch die letzten beiden Saisonwettkämpfe in China und Hongkong abgesagt worden. Dadurch zählt in diesem Jahr nur ein Wettkampf in der Wertung: Im Februar hatte Beck in Doha über die olympischen zehn Kilometer gewonnen.

Bei den Männern holte sich der Franzose Marc-Antoine Olivier den Titel vor den Magdeburgern Rob Muffels und Weltmeister Florian Wellbrock.