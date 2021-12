Leonie Beck holt Gold im Freiwasserschwimmen über zehn Kilometer

Beim großen Finale der "Marathon Swim World Series 2021" in den Vereinigten Arabischen Emiraten holte die Schwimmerin Leonie Beck vom Schwimmverein Würzburg 05 die Goldmedaille im Freiwasserschwimmen über zehn Kilometer geholt. In der Distanz, die als "Schwimm-Marathon" gilt, war sie mit einer Zeit von 1:58:17 schneller als alle anderen. Und das, obwohl sie zwischenzeitlich weit abgeschlagen war. Noch bei der Hälfte des Rennens lag die 24-Jährige auf Platz 34 – bis sie zu einem grandiosen Endspurt ansetzte.

24-Jährige sparte ihre Kräfte für den Schlussspurt auf

"Eigentlich wollte ich nur noch irgendwie nicht Letzte werden", sagte sie nach dem Rennen dem internationalen Dachverband FINA. "Meine Taktik war, zu Beginn Kräfte für den Schlussspurt zu sparen, aber ich wollte auch nicht so viel Zeit verlieren". Im letzten Leg gelang es ihr, an die Spitzengruppe aufzuschließen und noch an allen vorbeizuschwimmen.

Beck holte schon Bronze in der Staffel

Bereits gestern konnte die Würzburger Schwimmerin jubeln, als sie zusammen mit Jeannette Spiwoks, Oliver Klemet und Florian Wellbrock beim Freiwasser-Teamevent über vier mal 1,5 Kilometer die Bronze-Medaille gewann. Der Triumph in Abu Dhabi ist einer der größten Siege in der Karriere der 24-Jährigen. Bei den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio wurde sie Fünfte, zuvor gewann sie bei den Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju Bronze.