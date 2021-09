Leon Goretzka verlängert bis 2026 beim FC Bayern.

Leon Goretzka bleibt bis 2026 beim FC Bayern. Das hat der Rekordmeister am Donnerstagmorgen bekannt gegeben. „Mit dem FC Bayern haben wir in den letzten drei Jahren alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber noch schöner als Titel zu gewinnen, ist es, diese Erfolge zu bestätigen und zu wiederholen. Daran wollen wir in den nächsten Jahren anknüpfen“, sagte der 26-Jährige.

"Wir haben alles gewonnen. Genau das will ich nochmal." – Leon Goretzka.

"Leon ist beim FC Bayern Stammspieler und ein Gesicht dieser Mannschaft geworden. Ich bin sehr froh, dass wir auch die nächsten fünf Jahre zusammenarbeiten werden", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

"Herz unserer Mannschaft"

"Leon ist eine Energiequelle auf und neben dem Platz. Er hat eine tolle Technik und Dynamik und ist europaweit ein besonders torgefährlicher Mittelfeldspieler, der Spiele entscheiden kann. Wir freuen uns sehr, dass Joshua Kimmich und Leon Goretzka das Herz unserer Mannschaft bilden und noch viele weitere Jahre für den FC Bayern am Ball sein werden“, so Salihamidzic.

Goretzka: Vom VfL Bochum über Schalke nach München

Goretzka, der aus dem Nachwuchs des VfL Bochum kommt, war am 1. Juli 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt und hat sich seitdem zu einer der Säulen beim Rekordmeister entwickelt. In 117 Pflichtspielen für die Bayern brachte es der Mittelfeldspieler bisher auf 25 Tore und 27 Assists.

"Goretzka ist ein Meinungsbildner auf und neben dem Fußballplatz - und genau solche Spieler wünschen wir uns hier beim FC Bayern.“ – Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern.

Mit den Bayern wurde der Nationalspieler dreimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger und gewann 2019/20 die Champions League. Dazu kommen der europäische Supercup 2020 sowie der deutsche Supercup 2018 und 2021.