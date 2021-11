Leon Goretzka - sanfte Entwarnung nach üblem Liechtenstein-Foul

Flick hofft auf Goretzka im Armenien-Spiel

Goretzka kehrte anschließend tatsächlich noch einmal auf den Platz zurück. Der Bayernprofi mit dem Bodybuilder-Oberkörper spielte bis zur Halbzeit, dann nahm ihn Bundestrainer Flick vom Platz. "Er hätte nach der Halbzeit weiterspielen können, aber wir wollten kein Risiko eingehen und haben ihn rausgenommen", sagte Flick nach dem Spiel.

Goretzka "ist ein Spieler, den wir brauchen"

Und schob eine Entwarnung nach: "Er ist nochmal untersucht worden, ich gehe davon aus, dass er am Samstag mit nach Armenien kann", erklärte er: "Leon ist ein Spieler, den wir brauchen - gerade in der aktuellen Situation. Er ist wichtig, weil er die Defensive stärkt." Eine genaue Diagnose gab es allerdings noch nicht.

Im letzten Spiel der Qualifikation für die WM 2022 in Katar spielt Deutschland am Sonntag (18.00 Uhr, Radio-Livereportage auf BR24 Radio) in Armenien. Das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist bereits für die WM qualifiziert.