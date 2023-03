Leon Goretzka: Auf der Suche nach seiner Rolle im DFB-Team

Leon Goretzka könnte gegen Belgien sein 50. Länderspiel bestreiten. Ein Meilenstein. Doch gerade in der jetzigen Phase, ist die Rolle des Nationalspielers so ungewiss wie lange nicht mehr. Noch vor einem Jahr hätten wohl nur wenige Fans und Experten in Frage gestellt, dass das Duo Leon Goretzka und Joshua Kimmich in Zukunft auch in der DFB-Elf das Rückgrat im Mittelfeld sein würde. Doch aktuell droht Goretzka seinen Stammspieler-Status in der Nationalmannschaft zu verlieren.

Flick sucht nach "Überzeugung in der Defensive"

Schon bei der WM kam er nur auf 168 von 270 möglichen Minuten. Und auch beim "Projekt Neustart" ist Goretzka erstmal nur zweite Wahl. Beim Testspiel gegen Peru saß er zunächst nur auf der Bank. In der Startelf stand Emre Can. Und auch beim kommenden Testspiel gegen Belgien (Dienstag I 28.3., 20.45 Uhr I Livereportage zum Hören) wird Goretzka wohl erstmal nur zuschauen.

"Emre hat es im Training und gegen Peru sehr gut gemacht", sagte Bundestrainer Hansi Flick auf die Frage nach dem Duo Goretzka-Kimmich. Es werde gegen Belgien keine großen Umstellungen geben: "Leon und Jo kennen sich natürlich aus dem Verein. Aber Emre ist jemand, der ein bisschen defensiver agiert. Wir wollen eine Stabilität in unser Spiel bekommen. Eine Überzeugung in der Defensive."

Große Konkurrenz im Mittelfeld

Diese Überzeugung in der Defensive war oft auch das, was Goretzka ausgezeichnet hatte, was ihm den Vorteil gegenüber seiner Konkurrenz verschaffte. Doch nach der WM muss Flick neue Wege gehen und macht auch nicht vor seinen alten Leistungsträgern halt. Goretzkas Problem: Das zentrale Mittelfeld ist vielleicht die best besetzte Position in der deutschen Nationalmannschaft. Um den freien Platz neben dem unumstrittenen Joshua Kimmich streiten sich vor allen Dingen Goretzka, Can und lkay Gündogan. Dazu gibt es zusätzliche Konkurrenz durch Julian Weigl und Florian Neuhaus.

Hinzu kommt, dass Goretzka in den vergangenen Saisons immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und der 28-Jährige auch im Verein immer wieder schwankende Leistungen zeigte. Dennoch setzt Flick weiterhin auf den Bayern-Spieler. Anders als Gündogan bekam er keine Denkpause während der beiden Länderspiele verpasst.

Goretzka und das "Quäntchen Überzeugung"

"Leon ist einer der besten Mittelfeldspieler, gerade was das Spiel gegen den Ball betrifft", lobte Flick Goretzka: "Er ist ein Spieler, der jeder Mannschaft gut tut. Wir haben alle noch die zwei Szenen aus dem Spiel gegen PSG: Da hat er zweimal extrem gut gegen Messi gegen den Ball gearbeitet. Er ist ein Spieler, der das Quäntchen Überzeugung mitbringt."

Wichtige Wochen für Goretzka

Die Aussage beweist: Flick ist ein Trainer, der genau hinschaut - besonders in großen Spielen. Wie gut für Goretzka, dass es von diesen im Kalender des Bayern-Profis gerade nicht mangelt. Am Samstag steht das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den BVB (01. April, 18.30 Uhr, bei BR24Sport in der Livereportage zum Hören) an und kurz darauf folgt das Champions-League-Duell mit Manchester City.

Für Goretzka sind diese Spiele gleich dreifach wichtig: Nicht nur für seine Vereinskarriere will er hier möglichst erfolgreich auftreten und somit auch künftig weitere Top-Spiele im Kalender stehen zu haben. Er kann sich nebenbei gegenüber Flick beweisen - und das gegen seine direkten Konkurrenten in der Nationalmannschaft: Beim BVB misst er sich mit Can, in Manchester wartet Gündogan. Doch erstmal steht das Testspiel gegen Belgien an. Am genausten wird Flick nämlich hinschauen, wenn Goretzka das Trikot der Nationalmannschaft trägt - vorausgesetzt, er wird eingewechselt.