Lenggrieser Tyler Edtmayer erneut deutscher Skateboardmeister

Skateboard bei Olympia in Tokio 2020

Skateboard-Olympiasieger werden 2020 erstmals in zwei Disziplinen ermittelt. Im "Park" geht es darum, mit kurzen Beschleunigungswegen in eine Anlage mit Halfpipes, Pools und Rampen und teilweise hohem Gefälle Trikcs zu zeigen. In der Disziplin "Street" kontrolliert der Athlet die Geschwindigkeit und zeigt seine Manöver an Hindernissen wie Bordsteinkanten, Treppen, Schrägen und Stangen.