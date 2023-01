Lena Dürr: Von der "ewigen Vierten" zur WM-Medaillenkandidatin

Beim Nachtslalom in Flachau funktionerte es auf einmal. Dürr raste von Platz vier aus vor aufs Podium. Zuvor hatte sie sich immer wieder mit dem undankbaren Rang abspeisen lassen. Das hat sich jetzt entscheidend geändert. Wie am Semmering erkämpft sich Dürr jetzt voller Selbstvertrauen die Podestplätze.

Neureuther: "Dürr strahlt jetzt Freude am Skifahren aus"

Die beste deutsche Slalomläuferin "hat eine ganz tolle Entwicklung genommen", erklärt der BR-Wintersportexperte Felix Neureuther. "Die Herangehensweise, diese Freude, die sie beim Skifahren ausstrahlt und den Funken überspringen lässt" seien die Gründe dafür, dass es jetzt klappt.

Akribische Vorbereitung: "Weiß jedes Tor auswendig"

Die Mischung aus ihrem Können und ihrer sympathischen und zurückhaltenden Art, gepaart mit einem großen Kämpferherz: das macht sie aus. Dazu kommt ihre akribische Vorbereitung: Sie weiß "jedes Tor auswendig", auch jeden Geländeübergang, das erklärt die Rennfahrerin selbst. Eigentlich habe sie den Lauf damit bereits bevor sie losfährt, im Unterbewusstsein abgespeichert. Und all das funktioniert jetzt mit einem ganz anderen Ausgang.

Teamleaderin Dürr stachelt die DSV-Fahrer an

Und es kann noch besser werden. "Was mir so an ihr gefällt, ist dass sie einfach die absolute Teamleaderin ist und die anderen mitzieht", erklärt Neureuther. In der Tat: Angestachelt durch Dürrs Leistung erreichten in Flachau auch Jessica Hilzinger und Emma Aicher mit den Plätzen acht und neun ein Top-Ergebnis. Die WM kann also kommen.