Lena Dürr: Noch einmal mit vollem Schwung ins Saisonfinale

Bei den Olympischen Winterspielen und beim Weltcuprennen in Are am vergangenen Wochenende war die Oberbayerin jeweils von der Pole Position im ersten Durchgang am Ende noch auf Platz vier abgerutscht. So etwas will Dürr beim Saisonfinale unbedingt vermeiden. Sie hofft, "da vielleicht die Hundertstel auf meiner Seite" zu haben, damit es beim Saisonfinale (1. Durchgang 10.30 Uhr und 2. Lauf 13.30 Uhr, Liveticker)mit dem Sprung aufs Podest klappt.

Sprung auf Platz drei der Slalom-Gesamtwertung möglich

Auch in der Disziplinenwertung ist noch Rang drei erreichbar. Mit 357 Punkten liegt die DSV-Fahrerin nur 15 Zähler hinter ihrer Konkurrentin Katharina Liensberger (372 Punkte) aus Österreich. Nur die beiden ersten Plätze sind unerreichbar. Petra Vlhova aus der Slowakei (710 Punkte) hat die kleine Kristallkugel bereits sicher, die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin liegt (469 Punkte) auf Platz zwei der Slalomwertung.

Vom "ewigen Talent" zur Weltspitze

Die 30-Jährige vom SV Germering ist in diesem Winter in der Weltspitze angekommen. Drei Podestplätze erreichte sie in der aktuellen Saison in Weltcuprennen. Mit dem DSV-Team holte sie bei den Olympischen Spielen in China die Silbermedaille.

Wie zuletzt in Are reagiert die lange als "ewiges Talent" gehandelte Oberbayerin inzwischen sogar frustriert nach Top-Fünf-Plätzen abseits des Treppchens. Sechs Mal war ihr das in dieser Saison gelungen.

Bis zum Dezember 2021 war ihr bis auf einen Sieg bei einem City-Eventrennen in Moskau nie der Sprung auf das Podest gelungen. Inzwischen ist Dürr aber Deutschlands beste Slalomfahrerin und die Ansprüche deutlich gestiegen. Nur dabei zu sein, reicht der Münchnerin definitiv nicht mehr.