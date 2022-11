Ski: Lena Dürr hofft weiter auf das Gefühl der Leichtigkeit

Die neue Saison startet nach der Absage des Parallel-Slaloms in Lech für die Technikspezialistinnen am Wochenende im finnischen Levi (Livestreams der Rennen am Samstag und Sonntag im BR24 Livecenter). Sie sei bereit, sagt Dürr. "Ich brauch zwei perfekte Läufe", so die 31-Jährige. Dann "schaun mer, ob es wirklich ein guter Start wird".

Gute Saison 2021/22 im Rücken

Kann sie den Schwung aus der letzten Saison mitnehmen, kann auch die aktuelle erfolgreich werden. Vier Mal stand sie auf dem Podium und in der Slalom-Gesamtwertung wurde die Oberbayerin Dritte hinter den Stars Petra Vlhova (SLO) und Mikaela Shiffrin (USA). So gut hatte die Spezialistin für eng gesteckte Kurse im DSV in ihrer Karriere noch nie abgeschnitten.

Endlich hat sich der Schalter umgelegt

"Ich habe jahrelang gekämpft. Und ich war nie da, wo ich selbst wusste, dass ich sein kann und wo ich auch einfach hinwollte". Zu sehen, es geht einfach nur um Skifahren und "dass ich die eine Minute so schnell wie möglich da runter fahre und einfach noch dazu meinen Spaß habe". Dafür war es nötig gewesen, "alles noch mal komplett zu hinterfragen. Und dann hat sich irgendwie ein Schalter umgelegt."

Guter Start bringt Leichtigkeit

Das sich das jahrelange Training im letzten Winter so auszahlte, daran "hätte ich auf keinen Fall gedacht Anfang der Saison". Optimal wäre jetzt ein guter Einstieg in die neue Wettkampfzeit: "Wenn die Saison gut startet, glaube ich, ist es umso leichter, einfach die Leichtigkeit mitzunehmen."

Die Basis ist gelegt: "Wir haben richtig gut trainiert den Sommer", sagte Dürr schon vor dem ursprünglich geplanten Saisonauftakt in Lech. Das erste Rennen, ein Parallelslalom, fiel allerdings mangels Schnee aus. Da hatte Dürr eigentlich gehofft, dass sie so wie letztes Jahr ordentlich Schwung mitnehmen kann". Um dann beim Slalom-Auftakt in Levi befreit aufzufahren.

Dürr: "Ich war so frei"

Dürr will es jedenfalls entspannt angehen: "Ich mache mir gar keinen Stress. Ich weiß, was ich zu tun habe". Die 31-Jährige hofft auf das gute Gefühl, das sie letztes Jahr regelmäßig hatte: "Ich stand am Start und ich war so frei". In diesen Modus will sie wieder kommen. "Und dann denke ich, sollte alles passen".

Slalomfeld näher zusammengerückt

Der Fokus liege für sie nicht auf der Platzierung, "sondern, dass mein Skifahren stimmt", ergänzte sie jetzt kurz vor dem ersten Kräftemessen in Levi. Um am Ende etwas Gutes da stehen zuhaben, "muss ich einfach meine zwei Läufe optimal runterbringen". Vor allem im letzten Jahr habe man gesehen, dass das Slalomfeld deutlich zusammengerückt ist. "Wir hatten unglaublich viel knappe Rennen, wo ich Vierte und Fünfte geworden bin mit ein paar Hundertstel."

Als Sportler am untersten Ende der Kette

Das Thema Wintersport in Zeiten des Klimawandels und der Energiekrise ist natürlich auch für Dürr ein Thema: "Es ist ja nicht erst seit letztem Jahr das Problem, wo geht das alles hin", so Dürr. Man sei als Sportler allerdings am untersten Ende der Kette" und versuche natürlich einen kleinen Beitrag zu leisten. "Hinterfragen kann man es natürlich. Aber am Schluss ist es unser Job. Und wir freuen uns, egal wo, dass wir Rennen fahren können und zeigen können, was wir das ganze Jahr erarbeiten".