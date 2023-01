Lena Dürr freut sich auf den Slalom im winterlichen Flachau

"Es war sehr winterlich heute", sagt Dürr und ergänzt: "Endlich hat es mal geschneit". In dieser Saison sei das "langersehnt". Genau so verhalte sich das mit den erhofften Erfolgen. "Wir sind alle gut drauf und wollen die Ergebnisse und die guten Fahrten der letzten Slalomrennen mit in den Slalom von Flachau nehmen. Dann ist hoffentlich einiges für uns drin", gibt sich Dürr optimistisch.

Lena Dürr: von der "ewigen Vierten" zum Sprung aufs Podest

Angesichts des bisherigen Saisonverlaufs der 31-Jährigen und ihres Auftritts bei Olympia haftete an Dürr schon das Etikett der "ewigen Vierten". Zweimal war sie in Levi einen Rang am Podest vorbei gefahren. Auf dem Zauberberg in Semmering gelangen Dürr dann aber zwei gute Läufe und der heiß ersehnte erste Sprung auf das Podest. Das will sie in Flachau bestätigen. Aber vielleicht ist ja sogar noch mehr drin. Geht es nach ihren Cheftrainer Andreas Puelacher, könnte Dürr auch bald um einen Sieg mitfahren: "Sie arbeitet sehr hart und es ist nur eine Frage der Zeit - da bin ich überzeugt - dann wird sie auch mal ein Rennen gewinnen."

Live im Stream und im BR Fernsehen

Das Rennen (1. Lauf 18.00 Uhr, 2. Durchgang 20.45 Uhr) können Sie im Stream und im BR Fernsehen live verfolgen. Moderiert wird die Übertragung von Julia Scharf. Als Expertin ist die dreimalige Olympiasiegerin Maria-Höfl-Riesch dabei, die selbst 2011 in Flachau gewann. Kommentator ist Tobias Barnerssoi.