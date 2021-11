Lena Dürr fährt am Podium vorbei auf Platz fünf

Die zweimalige Olympiasiegerin Shiffrin siegte bei ihrem Heimrennen vor ihrer großen Konkurrentin Petra Vlhova (+0,75) aus der Slowakei. Dritte wurde die Schweizerin Wendy Holdener (+0,83).

Shiffrin unangefochtene Slalom-Spezialistin

Die 30-Jährige Dürr aus Germering, zuletzt zweimal Dritte, fehlten im Schneetreiben in den Green Mountains im Bundesstaat Vermont 0,72 Sekunden auf den nächsten Stockerlplatz. Im Ziel zeigte sie die linke Faust, schien aber nicht restlos mit sich zufrieden. Drei Podiumsränge im Slalom-Weltcup in Serie waren aus deutscher Sicht zuletzt Maria Höfl-Riesch 2010/11 gelungen. Von Shiffrin (USA), die ihren 71. Weltcup-Sieg holte, trennten Dürr 1,55 Sekunden. Für Shiffrin, die auch den insgesamt fünften Slalom in Killington gewann, war es der 46. Sieg in ihrem Spezialgebiet - so viele schaffte in einer Disziplin nur der große Schwede Ingemar Stenmark im Riesenslalom.

Dürr als einzige Deutsche im Finale

Hinter Dürr klaffte aus DSV-Sicht diesmal eine Lücke: Andrea Filser und Emma Aicher verpassten das Finale, Marlene Schmotz schied im 1. Lauf aus. Der Riesenslalom am Samstag wurde wegen starker Winde nach neun Starterinnen abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Frankreichs Ex-Weltmeisterin Tessa Worley geführt, Olympiasiegerin Shiffrin lag auf dem letzten Platz.