Lena Dürr erneut Vierte beim Slalom in Levi

Lena Dürr ging diesmal als Zweitplatzierte des ersten Laufes in den entscheidenden Durchgang. Doch das, was sie sich vorgenommen hatte, nämlich mal "zwei erste Läufe" zu fahren, klappte wie schon am Samstag nicht: Im Steilhang ließ die 31-Jährige aus Germering bei München wertvolle Zehntelsekunden liegen und musste sich wie schon am Vortag und wie bei den Olampischen Spielen im letzten Winter mit Rang vier begnügen.

Einmal mehr Schnellste war die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die ihren Vorsprung aus dem ersten Durchgang auch im zweiten Lauf ins Ziel rettete und ihren 76. Weltcupsieg feierte. Doch es wurde knapp: Die Schweizerin Wendy Holdener hatte voll auf Angriff gesetzt und einen tollen zweiten Lauf gezeigt. Shiffrin unterbot Holdeners Laufbestzeit aber nochmals um 0,07 Sekunden und siegte in der Endabrechnung mit einem Vorsprung von 0,27 Sekunden auf die Schweizerin.

Dritte wurde Slalom-Weltcupsiegerin und Olympiasiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei (+ 0,68). Weitere 29 Hundertstelsekunden dahinter

Filser schafft halbe WM-Norm

Neben Dürr hatte sich aus dem DSV-Team lediglich Andrea Filser als 24. (+ 1,48) für den zweiten Durchgang qualifizieren können. Im zweiten Lauf fuhr die 29-Jährige vom SV Wildsteig furios, hielt sogar lange Zeit die Laufbestzeit und machte noch elf Plätze gut. Ihr starker 13. Platz (+ 2,34) in der Endabrechnung bedeutet für sie die halbe Qualifikationsnorm für die Alpine-Ski-WM, die im Februar 2023 in Courchevel und Méribel/Frankreich stattfindet.

Emma Aicher und Jessica Hilzinger verpassten das Finale ebenso wie Marlene Schmotz und Lara Klein, die beide ausschieden.