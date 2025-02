Leistungssport-Eltern: Zwischen überehrgeizig und unerlässlich

Ob Eiskunstlaufmutter oder Tennisvater – Klischees über Eltern im Sport gibt es genug. Trotz der Stereotypen: "Ohne Eltern kommen die Kinder gar nicht zum Leistungssport", sagt DSV-Alpin-Direktor Wolfgang Maier.

Der Funktionär Maier war zu Gast bei einem Seminar von Mathias Berthold. Der ehemalige deutsche Ski-Alpin-Bundestrainer befasst sich auch mit der Rolle von Eltern im Leistungssport: "Ich sehe, dass das Konfliktpotenzial nicht geringer geworden ist", so der ehemalige Skirennläufer, Trainer und auch Vater eines Skirennläufers.

Kernpunkt Kommunikation

Auch Skirennläuferin Kira Weidle-Winkelmann saß unter den Teilnehmern seines Vortrags beim Skiverband München. Die Abfahrt- und Super-G-Spezialistin hat vor allem eines mitgenommen: "Wichtig ist, dass man miteinander kommuniziert. Was braucht wer, was brauchen die Kinder und dann einfach auch ein bisschen Gelassenheit von den Eltern."

Kommunikation, Gelassenheit und Unterstützung sind entscheidend – da sind sich alle einig. Maier appelliert daran, dass sich Eltern ihrer Rolle und ihren Aufgaben bewusst werden: "Es ist bei sportlich sehr begabten Kindern oft besonders schwierig für die Eltern, sie fortzugeben, weil sie sie ja auch dahin gebracht haben, die Begabung zu entdecken", so Maier. Der Funktionär glaubt, dass die Eltern immer wieder anpassen und auch loslassen müssten und "trotzdem der Rückhalt sein, den die Kinder brauchen".

Weidle-Winkelmann: "Sie haben 100 Prozent den Trainern vertraut"

Deshalb glaubt Weidle-Winkelmann, dass es manchmal sogar ein Vorteil war, dass ihre Eltern selbst keine Leistungssportler waren: "Sie haben mich in das Ski-Team abgegeben und gesagt: 'Hier, ihr seid die Experten, ihr wisst, was ihr tut, macht was aus meiner Tochter.' Sie haben 100 Prozent den Trainern vertraut." Die Athletin vom SC Starnberg weiß, dass der Weg bis zur Elite ein weiter ist und dabei sei elterliche Unterstützung ohne viel Druck von unschätzbarem Wert.