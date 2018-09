Leipzig wird im ersten RB-Duell gegen Salzburg vorgeführt

Nach einer phasenweise erschreckenden schwachen Leistung hat RB Leipzig das brisante Duell gegen RB Salzburg zum Auftakt der Gruppenphase der Fußball-Europa League verloren. Die Sachsen unterlagen am Donnerstagabend dem RB-Team aus Österreich mit 2:3 (0:2). Fredrik Gulbrandsen (89.) besiegelte mit seinem Treffer für Österreichs Meister kurz vor dem Ende die Pleite der Leipziger. Yussuf Poulsen (82.) und Konrad Laimer (70.) hatten nach einem 0:2-Rückstand zunächst noch den unverdienten Ausgleich erzielt. Die über weite Strecken der Partie besseren Gäste waren in der ersten Halbzeit durch Munas Dabbur (20.) nach einem Fehler von Stefan Ilsanker und Amadou Haidara (22.) schon einmal in Führung gegangen.

Leverkusen dreht das Spiel

Bayer Leverkusen hat mit einem Kraftakt das Auftaktspiel in der Europa League noch gewonnen. Nach einem 0:2-Rückstand beim bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad siegte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag noch 3:2 (1:2). Bester Mann der Werkself war Jung-Nationalspieler Kai Havertz mit seinen Toren in der 38. und 69. Minute. Zudem traf Neuzugang Isaac Kiese Thelin (64.) für die Gäste. Claudiu Keserü (8.) und Marcelinho (31.) hatten die Hausherren in Führung gebracht. Mit dem Sieg gelang den Leverkusenern nach den drei Schlappen zum Bundesliga-Start der erhoffte Befreiungsschlag.

Frankfurt beißt sich zum Sieg im leeren Stadion von Marseille

Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt ist erfolgreich in die Europa-League-Saison gestartet. Die Hessen kamen am Donnerstagabend zum Auftakt in der Gruppe H in Unterzahl zu einem 2:1 (0:1) bei Olympique Marseille. Mittelfeldspieler Lucas Torro (52. Minute) und Luka Jovic (89.) drehten mit ihren Toren das Spiel. Lucas Ocampos (3.) hatte die Franzosen schon früh in Front gebracht. Der Siegtreffer der Frankfurter gelang, als sie zu zehnt waren. Jetro Willems (59.) war wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden.

Die Partie fand wegen einer UEFA-Strafe gegen Marseille nach mehrmaligen Verfehlungen der französischen Fans vor leeren Zuschauerrängen statt.