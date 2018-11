Leipzig in Europa League vor dem Aus

Damit rutschte Leipzig auf Rang drei der Gruppe B ab. Fredrik Gulbrandsen erzielte am Donnerstagabend in der 74. Minute in einem hitzigen Spiel den Siegtreffer für die Österreicher. Die Elf des früheren Mainzer Bundesliga-Profis Marco Rose hatte bereits das Hinspiel in Leipzig mit 3:2 gewonnen. Da Celtic Glasgow im Parallelspiel 1:0 (1:0) bei Rosenborg Trondheim siegte, liegen die zweitplatzierten Schotten nun drei Punkte vor Leipzig.

Die Sachsen müssen am letzten Spieltag zu Hause gegen Trondheim gewinnen und auf eine Heim-Niederlage von Celtic gegen Salzburg hoffen, um die K.o.-Runde zu erreichen. Die Chancen sind also gering.

Leverkusen verteidigt Tabellenführung

Bayer Leverkusen hat dagegen bereits die nächste Runde erreicht und verteidigte durch ein 1:1 (0:0) gegen Ludogorets Rasgrad die Tabellenführung in der Gruppe A. Marcelinho hatte die Gäste in der 69. Minute in Führung gebracht, Mitchell Weiser gelang in der 85. Minute der Ausgleich für die Werkself. Die Werkself muss zum Ende der Vorrunde am 13. Dezember bei AEK Larnaka auf Zypern antreten und dort Verfolger FC Zürich in Schach zu halten.