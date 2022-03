"Leid nicht zu ertragen": Kimmich erschüttert über Ukraine-Krieg

Die Kriegsbilder aus der Ukraine nehmen auch Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich emotional mit. "Ich bin fassungslos, finde keine Worte. Dass es Krieg in Europa geben könnte, war außerhalb meiner Vorstellungskraft", sagte der Profi des FC Bayern München im Stadionheft vor dem Länderspiel am Samstag (20.45 Uhr) in Sinsheim gegen Israel. Das Spiel verpasst er wegen der bevorstehenden Geburt seines dritten Kindes sehr wahrscheinlich.

"Jeden Tag hoffe ich auf Nachrichten, die Hoffnung machen. Das Leid so vieler Zivilisten, so vieler Kinder vor allem, ist nicht zu ertragen", ergänzte Kimmich: "Man merkt, wie unwichtig alles ist, wie klein die eigenen Sorgen sind. Es ist schlimm." Zuletzt hatte sich auch der Rodler Felix Loch nach seiner Reise in die Ukraine in einem Interview bei der Radiowelt in Bayern 2 erschüttert über die Zustände gezeigt.

Katar-WM-Boykott für Kimmich "falscher Weg"

Aus gesellschaftspolitischen Gründen ist auch seine Vorfreude auf die Wüsten-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) gedämpft. "Man kann nicht übersehen, dass die Menschenrechtslage in Katar problematisch ist", sagte der 27-Jährige.

Einen Boykott hält er dennoch "für einen falschen Weg". Vielmehr seien das DFB-Team und die gesamte Fußballwelt vor und während des Turniers "in der Pflicht, immer wieder auf die Missstände hinzuweisen".