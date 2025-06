Gina Lückenkemper: Olympische Spiele in München wären Highlight

An die Europameisterschaften 2022 in München hat Leichtathletin Gina Lückenkemper nur beste Erinnerungen: Damals holte sie sowohl im Einzelrennen über 100 Meter als auch mit der 4x100-Meter-Staffel Gold. Neben der Bronzemedaille, die sie bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris mit der Sprintstaffel gewann, ihre größten Erfolge.

Berlin? Hamburg ? Ruhrgebiet? München!

Nun spricht sich die Top-Athletin, die für den SCC Berlin startet und zeitweise in Bamberg trainierte, in der Diskussion um eine deutsche Olympiabewerbung für 2036, 2040 oder 2044 klar und deutlich für Olympische Spiele in der bayerischen Landeshauptstadt aus: "Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich starte für einen Berliner Verein, aber ich muss leider sagen: Ich wäre für Olympische Spiele in München, das wäre für mich das Highlight."

Auch die deutsche Hauptstadt und die Metropolregion Rhein-Ruhr haben ihren Hut um Sommerspiele in den Ring geworfen.

Lückenkemper: "München hat großen Platz in meinem Herzen"

Gina Lückenkemper und München - das ist eben spätestens seit 2022 eine innige Liebe. "München hat natürlich in meinem Herzen einen ganz großen Platz, nicht zuletzt durch die Europameisterschaften 2022. Da denke ich sehr gerne dran zurück. Ich bekomme auch sofort wieder Puls und eine Gänsehaut, wenn ich an die Wahnsinnsmomente zurückdenke, die ich hier im Olympiapark erleben durfte", so Lückenkemper. Und weiter: "München ist für mich immer etwas ganz Besonderes."

"Sportgroßveranstaltungen in München - das ist ein Hit mit dem Olympiapark. Das ist so ein besonderes Flair, das haben wir 2022 erlebt, und ich würde das gerne wieder erleben, vor allem sehr sehr gerne für Olympische Spiele." Gina Lückenkemper

"München kann Sportgroßveranstaltungen wie keine andere Stadt"

Und warum München? "Wenn die Europameisterschaften 2022 etwas gezeigt haben, dann dass München Sportgroßveranstaltungen kann wie eigentlich keine andere Stadt. Ich wäre da sofort mit dabei und würde jetzt schon gucken, wie ich an Tickets komme", so Lückenkemper.

Für München als Olympia-Gastgeber "würde mein Herz ganz groß für schlagen, auch wenn es für meine sportliche Karriere zu spät kommen wird".

Bayerischer Verfassungsorden "wahnsinnig große Ehre"

Zuvor hatte ihr die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner den Bayerischen Verfassungsorden ausgehändigt, der ihr in Abwesenheit bereits im Dezember verliehen worden war. "Das ist eine wahnsinnig große Ehre", sagte die deutsche "Sportlerin des Jahres" 2022. "Ein Orden, der nicht so häufig verliehen wird. Das hat etwas mit einer wahnsinnigen Anerkennung zu tun. Ich bin sehr dankbar dafür."

In diesem Sommer stehen für Gina Lückenkemper mehrere Highlights an, allen voran die Leichtathletik-WM in Tokio im September. "Mein Ziel ist es, dort ein Einzelfinale zu erreichen. Das traue ich mir zu." Vorher stehen auch noch diverse Diamond-League-Rennen und die deutschen Meisterschaften in Dresden an.