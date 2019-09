Leichtathletik-WM: Trost weiter, Hering raus

Den Anfang bei den Vorläufen über 800 Meter am Freitag machte die 24-jährige Christina Hering, die auf eine Finalteilnahme in ihrer Disziplin gehofft hatte. Nach gutem Beginn ging ihr am Ende die Luft aus und sie fiel von Platz zwei auf vier zurück und verpasste mit einer Zeit von 2:03,15 Minuten die Qualifikation für die nächste Runde. Die Enttäuschung war groß!

Hering enttäuscht, Trost macht es besser

Besser machte es ihre Teamkollegin Katharina Trost, die als Ziel die Halbfinal-Teilnahme ausgegeben hatte. Das hat sie bereits erreicht! In einem schnellen Rennen lief sie souverän auf den zweiten Platz und war mit einer Zeit von 2:01,45 Minuten unter allen Athleten vorne dabei. Ihre Chancen im Halbfinale, das am Samstag (28.9.2019, ab 16.15 Uhr) stattfindet, sind entsprechend gut. Wenn sie es ins Finale am Montag (30.9., 21.10 Uhr) schafft, wäre das der größte Erfolg ihrer noch jungen Karriere. Trost ist erstmals bei einer Weltmeisterschaft am Start.

Drei WM-Starter aus Bayern

Hering und Trost sind im deutschen WM-Team neben dem Hindernisläufer Martin Grau aus dem mittelfränkischen Höchstadt die einzigen Athletinnen aus Bayern. Beide starten für die LG Stadtwerke München.