Leichtathletik-WM: Staffel mit Alexandra Burghardt im Finale

Zum Abschluss des achten Wettkampftages gab es den ersten Weltrekord bei der Leichtathletik-WM in Eugene. In sensationellen 50,68 Sekunden holt die Amerikanerin Sydney McLaughlin Gold über 400 Meter Hürden. Für die Deutschen gibt es die nächsten Enttäuschungen in den USA - doch zur Abwechslung auch ein paar Lichtblicke.

Frauenstaffel im Finale

Das deutsche Quartett mit Tatjana Pinto, Alexandra Burghardt, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase erreichte über die 4x100 Meter-Distanz in 42,44 Sekunden den dritten Platz im Vorlauf und sprintet in der Nacht zum Sonntag (4.30 Uhr MESZ) um die Medaillen. Schneller waren im gleichen Rennen nur die vier Frauen aus Großbritannien in 41,99 Sekunden und Jamaika in 42,37 Sekunden. Die USA unterstrichen mit der Siegerzeit von 41,56 Sekunden im zweiten Vorlauf den Anspruch auf Gold im Finale.

Die deutsche Männer-Staffel mit Kevin Kranz, Joshua Hartmann, Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah patzte bei den ersten beiden Stabwechseln und kam in 38,83 Sekunden ins Ziel. Die Zeit reichte am Ende nicht für den Endlauf.

Hering und Kolberg verpassen Finale

Nicht schnell genug für das Finale waren dagegen weder Majtie Kolberg noch Christina Hering über die 800 Meter. Kolberg kam nach 2:01,36 Minuten ins Ziel, Hering war im langsamsten der drei Halbfinal-Läufe nach 500 Metern noch Dritte, im Ziel nach 2:01,57 Minuten dann aber Letzte.

4x100 Meter, Männer: Die deutsche Männer-Staffel mit Kevin Kranz, Joshua Hartmann, Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah patzte bei den ersten beiden Stabwechseln und kam in 38,83 Sekunden ins Ziel. Deutschland wurde nach der Disqualifikation von Japan und Nigeria zwar auf Platz vier gewertet, das reichte aber auch nicht zum Weiterkommen. Dabei hatten die vier Läufer in dieser Besetzung Anfang Juni in Regensburg den deutschen Rekord noch auf 37,99 Sekunden verbessert. Die US-Staffel war in 37,87 Sekunden am schnellsten und ist im Finale in der Nacht zum Sonntag (04.50 Uhr MESZ/ZDF) Favorit.

McLaughlin mit Weltrekord über die 400 Meter Hürden

400 Meter Hürden, Frauen: Olympiasiegerin Sydney McLaughlin hat mit einem Fabelweltrekord in 50,68 Sekunden ihren ersten WM-Titel gewonnen. Die 22 Jahre alte US-Amerikanerin unterbot ihre alte Bestzeit um unwirkliche 0,73 Sekunden. Silber ging in 52,27 Sekunden an Femke Bol aus den Niederlanden. Bronze holte Dalilah Muhammad aus den USA mit 53,13 Sekunden.