Leichtathletik-WM: Speerwerfer Weber weckt Medaillenhoffnung

Speerwerfer Julian Weber will das deutsche Leichtathletik-Team erlösen und endlich für die ersehnte erste WM-Medaille in Eugene sorgen. "Mache ich, auf jeden Fall", versprach der 27 Jahre alte Mainzer beschwingt und selbstbewusst.

Die Qualifikation hakte er in der Nacht auf Donnerstag im ersten Versuch mit 87,28 Metern und jener Leichtigkeit ab, die seinen Nationalmannschaftskollegen nach trost- und erfolglosen WM-Tagen bisher fehlte. Am Sonntag geht es um Edelmetall. "90 Meter und eine Medaille ist mein Ziel."

An die Weiten-Barriere der Speerwerfer hat er sich in diesem Jahr schon mit 89,54 Metern herangekämpft. Favoriten sind Titelverteidiger Anderson Peters aus Grenada und der indische Olympiasieger Neeraj Chopra. Peters warf in der Qualifikation 89,91 Meter weit, Chopra kam auf 88,39 Meter.