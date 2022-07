Leichtathletik-WM: Fünf bayerische Athleten in Eugene am Start

München, Burghausen, Bad Hindelang. Was sich zunächst anhört wie die Route einer mehrtägigen Fahrradtour durch Bayern entpuppt sich als Liste der Vereine, für die die bayerischen WM-Athleten starten, die in Eugene dabei sind.

Genau eine Hand voll, also fünf, sind es, die in den USA an den Start gehen. Für Hammerwerfer Tristan Schwandke aus Bad Hindelang und den Münchner Hochspringer Tobias Potye ist allein die Nominierung ein Riesenerfolg. Die Leichtathletinnen Christina Hering, Katharina Trost und Alexandra Burghardt haben dagegen schon konkrete Ziele bei der WM.

Christina Hering will ins Finale

Mindestens das Halbfinale soll es jeweils sein für 800-Meter-Läuferin Christina Hering und 1.500-Meter-Läuferin Katharina Trost. Die beiden Freundinnen und Trainingspartnerinnen von der LG Stadtwerke München wollen schließlich nicht nur dabei sein. Vor allem Hering, mit 27 sehr erfahren, will bei ihrer vierten WM Teilnahme mehr sein als eine Mitläuferin im Klassefeld: "Ich glaube, ich muss jetzt einfach mal mit dem Selbstvertrauen da ran gehen: Das Ziel muss sein, ins Finale zu kommen."

Wer bei einer WM erfolgreich sein will, der muss sich etwas zutrauen. Der muss mutig laufen und der muss die Initiative ergreifen. Das will ich dieses Mal auf jeden Fall versuchen, sagt Hering mit Überzeugung: "Ja, vielleicht sollte es auch das Ziel sein, sich nicht auf so ein taktisches Rennen einzulassen, sondern wirklich mal den Mut zu haben, es in die Hand zu nehmen."