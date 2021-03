Leichtathletik-Influencerin Alica Schmidt und der Olympiatraum

Stärker als Team - gerade in der Staffel

Aktuell liege der Fokus auf der Qualifikation mit der Staffel für die Olympischen Spiele in Tokio. Die Chancen dafür stünden gut: "Wir haben das Pensum dieses Jahr noch einmal deutlich erhöht. Und es war am Anfang für mich wirklich sehr, sehr schwierig. Ich bin jeden Abend nach Hause gekommen und war fix und fertig und bin einfach nur noch ins Bett gefallen", so Schmidt, die einen guten Austausch mit ihren Staffelkameradinnen pflegt. "Gerade als 400-Meter-Staffel ist es super wichtig, dass man einfach ein Team wird, weil man so natürlich noch viel, viel stärker ist, als wenn jeder sein eigenes Ding macht. Klar, Leichtathletik ist eigentlich eine Einzelsportart: Aber deswegen ist die Staffel so schön, weil man einfach als Team gewinnt und verliert.“

Klingt nach Verzicht. Etwas, was sie auch im Alltag gut kennt: "Was ich so ein bisschen vermisse in Berlin muss ich sagen, Brezeln. In Bayern gibt es ja überall geile Brezeln, und bei uns finde es so etwas nicht.“