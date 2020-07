Leichtathletik in Regensburg: Schwab lässt aufhorchen

"Ich hatte tatsächlich gehofft, unter die 11,20 zu kommen. Dass es so deutlich drunter war, hätte ich nie gedacht", so Haase. In der Coronazeit habe sie viel Zeit fürs Training gehabt und diese gut genutzt, sagte sie BR24 Sport..

Aufhorchen ließ erneut 400-Meter-Läuferin Corinna Schwab von der LG Telis Finanz Regensburg, die sich auch von den wetterbedingten Zeitverschiebungen nicht aus der Fassung bringen ließ: Die 21-Jährige lief in Sekunden 52,46 nicht nur zum Sieg, sondern auch erneut zu einer Topzeit: "Ich bin mit dem Rennen bei den Bedingungen mit den Regenschauern sehr zufrieden", sagte sie. Schwab ist damit eine der Topfavoritinnen auf den deutschen Meistertiteln in zwei Wochen in Braunschweig.