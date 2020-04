Leichtathletik-EM in Paris ersatzlos abgesagt

Nach den Olympischen Spielen in Tokio fällt auch der zweite Saisonhöhepunkt für die Leichtathleten aus. In Absprache mit dem französischen Leichtathletikverband sagten die Organisatoren die Europameisterschaften in Paris (25. bis 30. August) aufgrund der Corona-Pandemie ab. Wie der Kontinentalverband European Athletics weiter mitteilte, wurde die Entscheidung aufgrund "einer beispiellosen Gesundheitskrise" getroffen. Die mit der Pandemie verbundenen Risiken seien "noch lange nicht unter Kontrolle". Deshalb habe die Gesundheit der Menschen und der Kampf gegen die Pandemie absolute Priorität und stehe "vor jeder anderen Überlegung".

Kein Ersatztermin geplant

Ein möglicher neuer EM-Termin wurde in dem Statement nicht genannt, eine Verschiebung der EM ins kommende Jahr sei aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen. Nicht zuletzt dank der Olympia-Verschiebung steht auch die Leichtathletik vor einem heiklen Kalender-Puzzle: Welt-, Europa-, nationale Veranstaltungen und Wettkampfserien müssen neu abgestimmt und unter einen Hut gebracht werden. "Nachdem wir einige Wochen an verschiedenen Optionen gearbeitet hatten, wurde diese Entscheidung mit Bedauern getroffen", teilten die EM-Organisatoren mit. Man habe "wirklich alles versucht", versicherte OK-Präsident Jean Gracia. Die nächste EM findet damit im Rahmen der European Championships in München (11. bis 21. August 2022) statt. Kurz vorher wird allerdings die eigentlich für 2021 geplante WM in Eugene/USA (15. bis 24. Juli 2022) ausgetragen.

Saisonstart weiterhin unklar

Wann die Saison der Leichtathleten in diesem Jahr beginnen kann, ist nach zahlreichen Verschiebungen in der Diamond League unklar. Beim Premium-Produkt von World Athletics sind bereits die ersten neun Meetings bis Ende Juni abgesagt worden, zuletzt die Veranstaltungen in Eugene/USA (7. Juni), Oslo (11. Juni) und Paris (13. Juni). Die nächstfolgende Station wäre am 4. Juli in London.