Leicester City in tiefer Trauer nach Tod des Vereinsbesitzers

Mit großer Bestürzung haben zahlreiche aktive und frühere Fußballprofis auf den Tod von Leicester Citys Klub-Boss Vichai Srivaddhanaprabha reagiert. "Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Aber für mich warst du eine Legende, ein unglaublicher Mann, der alles für mich, meine Familie und den Klub getan hat. Ich werde dich sehr vermissen. Ruhe in Frieden", schrieb Leicesters Torjäger Jamie Vardy bei Instagram. Englands Fußballikone Gary Lineker postete ein Bild des Thailänders mit der Meisterschaftstrophäe von 2016. "Danke für alles, was du für den Verein getan hast", schrieb der 57-Jährige, der seine Karriere in den 1970er-Jahren bei den Foxes begonnen hatte.

Mit Srivaddhanaprabha kam für Leicester der Erfolg

Srivaddhanaprabha, thailändischer Besitzer des englischen Sensationsmeisters von 2016, kam am Samstag bei einem Helikopter-Absturz neben dem Stadion ums Leben. Srivaddhanaprabha wurde 60 Jahre alt. Insgesamt gab es fünf Todesopfer, darunter die beiden Piloten sowie zwei Mitarbeiter von Srivaddhanaprabha. Das Unglück ereignete sich am Samstagabend nach dem Heimspiel der Foxes gegen West Ham United (1:1). Srivaddhanaprabhas Hubschrauber war wie gewohnt vom Rasen im King Power Stadium gestartet.

Srivaddhanaprabha, Vater von vier Kindern, hatte Leicester im August 2010 für 39 Millionen Pfund übernommen und im Februar 2011 Milan Madaric als Klubchef abgelöst. Unter seiner Führung stiegen die Füchse 2014 in die Premier League auf und schrieben zwei Jahre später mit der englischen Meisterschaft ein modernes Fußball-Märchen.