Leere WM-Tribünen in Planica sorgen für Enttäuschung

Das bislang geringe Zuschauerinteresse bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica hat für Verwunderung und Enttäuschung gesorgt. Die Entscheidung im Mixed-Wettbewerb der Nordischen Kombination verfolgten am Sonntag nur gut 500 Fans im Langlauf-Stadion. Beim Skispringen am Abend waren nur etwa 700 Zuschauer live dabei. "Es ist schade, dass so wenige Fans da sind. Ich hätte mir ein bisschen mehr Stimmung gewünscht. Wenn ich an Oberstdorf, Seefeld oder Oslo denke, dann fehlt mir das ein bisschen", resümierte Kombinations-Bundestrainer Hermann Weinbuch nach der ersten WM-Woche.

Weit entfernt von den erhofften 150.000 Zuschauern

"Das ist schon komisch. Wir hatten uns alle darauf eingestellt, dass das Tal voll ist, weil wir die Bilder vom Skifliegen kennen", meinte Olympiasieger Vinzenz Geiger. Auch sein Oberstdorfer Teamkollege Julian Schmid zeigte sich "erstaunt, dass nicht so viel los war."

Während beim Weltcup-Skifliegen Ende März meist 20.000 Zuschauer ins Tal der Schanzen strömen, ist bei der WM von einer großen Begeisterung bislang wenig zu spüren. Die Organisatoren hatten für die elf Wettkampftage auf insgesamt 150.000 bis 200.000 Fans gehofft. Diese Zahl ist kaum noch zu erreichen. Tomaz Sustersic, der Generalsekretär des WM-Organisationskomitees in Planica, vermisst "vor allem die Fans aus dem deutschsprachigen Raum - Deutsche, aber auch Österreicher."

Die Gründe: Hohe Eintrittspreise, teure Hotels

Allerdings sind auch aus Skandinavien oder dem skisprungbegeisterten Polen weniger Fans als erwartet nach Slowenien gereist. Ein Grund dafür könnten die hohen Ticketpreise sein: Für den Sonntag kostete ein Tagesticket auf der Tribüne 99 Euro, ein Stehplatz war ab 64 Euro zu haben. Auch die Preise für Übernachtungen rund um Planica sind verhältnismäßig hoch.

Schmid hofft - ebenso wie alle Sportler und Trainer, "dass sich das noch ein bisschen ändert in der zweiten Woche". Verdient hätten sie es sich auf jeden Fall.