Leben mit Behinderung: Nicht schlechter, einfach nur anders

Sie gehörte zu den erfolgreichste Bahnradsportlern der Welt: Kristina Vogel. Elf Mal wurde sie Weltmeisterin und holte zweimal olympisches Gold. Das Schicksal der zweimaligen Olympiasiegerin sorgte für eine große mediale Aufmerksamkeit. Bei einer Trainingsfahrt am 26. Juni 2018 kam es zu einer folgenschweren Kollision mit einem anderen Fahrer. Ihr Rückenmark wurde dabei am siebten Brustwirbel durchtrennt - seitdem ist sie von der Brust abwärts querschnittgelähmt.

Vogel gab nicht auf - bewegend war ihr erste Auftritt im Rollstuhl, bei dem sie soviel Zuversicht ausstrahlte. Nach der langen Reha-Phase absolvierte Vogel eine Trainerausbildung und wurde TV-Expertin.

Vogel macht sich ein "kunterbuntes Leben"

Mit ihrer Behinderung geht die 32-Jährige heute ziemlich pragmatisch um. Es sei "nicht schlechter, sondern einfach nur ein anderes Leben" als vor dem Unfall. Inklusion sei für sie eine Macht und eine vertane Chance, wenn man diese nicht durchsetzen" könne. Außerdem habe sie gelernt, dass sich auch nach einer Behinderung noch etwas entwickeln kann. So könne sie sich Ziele setzen und "das Leben so kunterbunt machen, wie es mir gefällt".

"Gänsehaut-Feeling" beim Spenden-Lauf

Heute setzt sich Vogel auch für den Spendenlauf für die Rückenmarksforschung "Wings for Life World Run" ein. Gemeinsam mit Sophia Flörsch ist sie in München im Begleitfahrzeug mitgefahren. Die beiden eint das Schicksal, dass sie im gleichen Jahr 2018 verunglückt waren und sich an der Wirbelsäule verletzten. Bei Vogel resultierte daraus eine Querschnittslähmung.

Dementsprechend erzählt Vogel positiv gestimmt und höchst emotional über das Lauf-Event. "In München am Start zu stehen und zu glauben, dass dort so 12.000 Menschen – auch für mich – laufen und in der Welt 200.000 zeitgleich mitlaufen, dann kriege ich Gänsehaut.“ Das wirke dann auch fast so wie eine Goldmedaille.