Lea Schüller nach Corona-Ausfall wieder zurück im DFB-Team

Eine gute Nachricht und "ein ganz glückliches Gesicht" gab es für das DFB-Team am freien Tag der Nationalspielerinnen bei der EM in England: "Lea ist Gott sei Dank jetzt endlich negativ", sagt Joti Chatzialexíou, Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund, zur Rückkehr von Torjägerin Lea Schüller nach ihrer Corona-Infektion in die Mannschaft.

Sie werde jetzt u.a. kardiologisch untersucht und wieder langsam an ihre Leistung herangeführt. "Damit sie im Turnierverlauf wieder Akzente setzen kann." Wann sie ins Training einsteigen kann, ist allerdings noch offen. "Wir werden die Lea dann dazu nehmen, wenn sie wirklich fit ist", so der 46-Jährige.

Offen blieb auch, ob sie am Donnerstag gegen Österreich schon einsatzbereit ist. Denn das werde sich erst in den nächsten Tagen zeigen, erläuterte Chatzialexíou.

Isolation beendet

Schüller war die vergangenen Tage im Teamquartier in Brentford isoliert worden. Die Torjägerin (26 Treffer in 40 Länderspielen) und Bundesliga-Torschützenkönigin der vergangenen Saison (16 Treffer) fehlte sowohl beim 2:0 gegen Spanien als auch beim 3:0 gegen Finnland in der Vorrunde.