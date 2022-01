Lea Schüller deutsche "Fußball-Nationalspielerin des Jahres"

Torjägerin Lea Schüller vom FC Bayern München ist zur deutschen "Fußball-Nationalspielerin des Jahres" gewählt worden. Bei einer Umfrage von Usern bei dfb.de setzte sich die 24-Jährige mit 36,2 Prozent der fast 13 000 abgegebenen Stimmen durch, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte.

Schüller: "Will Torschützenkönigin werden"

Schüller bestritt 2021 elf von zwölf Länderspielen des Nationalteams und erzielte dabei elf der insgesamt 42 deutschen Tore. Beim 5:1 im WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien traf sie gar viermal. Zweite bei der Wahl wurde Torhüterin Merle Frohms von Eintracht Frankfurt vor Mittelfeldspielerin Sara Däbritz von Paris Saint-Germain.

Für den FC Bayern erzielte Schüller in ihrer ersten Saison 16 Tore. Eine gute Ausbeute, die sie in dieser Spielzeit noch übertreffen möchte: "Ich will mehr Tore schießen als letzte Saison, um ganz oben in der Torschützenliste zu stehen", sagte sie im November dem BR. Mit neun Treffern ist sie bislang auf einem guten Weg.