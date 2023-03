Lea Schüller - auf dem Weg zur "weltbesten Stürmerin"?

FC Bayern gegen FC Arsenal - und 20.000 Fans in der Münchner Arena, die am Dienstagabend für Stimmung sorgten. Besonders laut wurde es in der 39. Minute: Lea Schüller traf per Kopf zum 1:0 gegen den FC Arsenal. Aber auch in der Verteidigung fiel die Stürmerin auf: Mit zwei starken Rettungsaktionen auf der Linie sicherte die 25-Jährige den FC-Bayern-Frauen eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch kommender Woche. Für ihre herausragende Leistung wurde sie zur Spielerin des Spiels gekürt.

Torjägerkanone steht schon in der Vitrine

Und auch von ihrem Trainer Alexander Straus bekam sie ein Sonderlob: "Sie hat das Potenzial, eine der besten Stürmerinnen der Welt zu werden. Sie hat sich super durchgesetzt beim Tor." Dass die 1,73 Meter große Schüller viele Tore schießen kann, hat sie schon letzte Saison unter Beweis gestellt: Mit 16 Treffern sicherte sie sich die Torjägerkanone und wurde zur Fußballerin des Jahres gekürt. Aktuell liegt sie bei neun Treffern.

Schüller - die Frau mit dem Torinstinkt

Auch in der Nationalmannschaft zeigt sie ihren Torinstinkt: In 45 Spielen traf sie 30 Mal für die DFB-Auswahl. Seit 2020 spielt die 25-Jährige für den FC Bayern, davor war sie bei SGS Essen aktiv. Am Ende des letzten Jahres hat sie ihren Vertrag bei den Münchnerinnen vorzeitig bis 2026 verlängert. Denn Schüller will mit den FC Bayern Frauen weiter auf Titeljagd gehen.

Spitzenspiel um Deutsche Meisterschaft

Nach der Deutschen Meisterschaft im Jahr 2021 soll auch diese Saison mit dem Titel beendet werden. Am Samstag tritt Tabellenführer VfL Wolfsburg zum Gipfeltreffen beim FC Bayern an - viele erwarten vom Bundesliga-Spitzenspiel die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft. "Beide Mannschaften sind gleichwertig, die Tagesform wird entscheiden", prognostizierte Bayern-Präsident Herbert Hainer und ergänzte: "Wir haben den Heim-Vorteil. Wolfsburg hat zuletzt verloren, das Momentum ist auf unserer Seite."

Mit einem Sieg könnte der FC Bayern (40 Punkte) den Double-Sieger an der Spitze (42) überholen. Möglicher Vorteil: Bayern hat ein Tag mehr Pause als die Wölfinnen, die am Mittwochabend in der Champions League noch bei Paris St. Germain gefordert sind.