Laut und selbstbewusst: Sam Long startet beim Challenge Roth

Der Ausruf "YoYoYo" ist Sam Longs Markenzeichen. Der 26-Jährige aus Boulder, Colorado gilt momentan als der beste US-amerikanische Triathlet auf der Mittel- und Langdistanz und startet dieses Jahr zum ersten Mal beim Challenge Roth.

Großes Selbstbewusstsein: Sam Long polarisiert

Derzeit ist Sam Long amtierender Ironman-Vizeweltmeister auf der Mitteldistanz, außerdem konnte er im Juni 2021 den Langdistanz-Triathlon in Idaho gewinnen – mit neuem Streckenrekord. Im Mai ist er bei der WM im US-Bundesstaat Utah 15. geworden. Der 1,93 Meter große, blauäugige US-Amerikaner hat zwei Brüder, sie sind Drillinge.

Sam Long strotzt vor Selbstvertrauen. Er ist laut, extrovertiert und er polarisiert. Im Interview mit dem BR meint er zu wissen, warum er entweder gemocht wird oder eben nicht: "Ich bringe Menschen dazu eine Meinung zu haben, weil ich mein Herz auf der Zunge trage". Er glaubt außerdem, dass einige Menschen nicht damit umgehen können, dass er Schwächen genauso wie Stärken zeige und ihn deshalb nicht mögen. Doch mit diesem Thema sei er nun durch.

"Ich konzentriere mich nur noch auf die Menschen, die mich mögen und mit "Yoyoyo"-Rufen anfeuern, denn es geht darum, sich auf das Positive zu fokussieren." Sam Long, Triathlet

Der US-Boy glaubt an sich, weiß was er kann und sagt im Hinblick auf seine Konkurrenz mit Jan Frodeno und Patrick Lange: "Natürlich ist es möglich sie zu schlagen".

Sam Long und die sozialen Medien

Sam Long betreibt einen eigenen YouTube-Kanal. Unter "Going Long With Sam Long" postet er regelmäßig Videos, gibt seinen Fans Updates und Einblicke ins Training. Auch auf Instagram ist er aktiv – und liefert sich schon seit Wochen ein kleines "Battle" mit seinem Konkurrenten Jan Frodeno, der mit 40 Jahren schon zu einer anderen Triathlon-Generation gehört. "Sam ist ein lieber Kerl, aber er ist für mich so unfassbar amerikanisch und ich sehe mich ja schon fast so in einer väterlichen Rolle", so Frodeno.

"Aber wenn jemand – auf gut Deutsch – das Maul so weit aufreißt, dann muss halt auch was kommen". Er finde es zwar gut, dass nicht alle Athleten tief stapeln, aber wer von sich behauptet, er habe die "stärksten Beine im Triathlon", der müsse auch etwas abkönnen, sagt Frodeno lachend. Das spielerische Verständnis zwischen sich und Sam findet der dreifache Ironman-Weltmeister schön.