Laura Dahlmeier gewinnt WM-Bronze im Biathlon-Sprint

Laura Dahlmeiers 14. WM-Medaille

Mit der Bronzemedaille baut die 25-jährige Dahlmeier ihre Medaillensammlung bei Weltmeisterschaften auf 14 aus. Bei der WM in Hochfilzen vor zwei Jahren hatte Dahlmeier ähnlich begonnen: Im Sprint war sie auf Platz zwei gelaufen, danach ließ sie fünf Goldmedaillen folgen. In der Mixed-Staffel, die zum WM-Auftakt am Donnerstag (07.03.19) Silber gewonnen hatte, war Dahlmeier wegen ihrer Erkältung nicht dabei.

Anastasiya Kuzmina erstmals Weltmeisterin

Die Slowakin Anastasiya Kuzmina, die bis 2007 für Russland gestartet war, feierte in Östersund den ersten Biathlon-Weltmeistertitel ihrer Karriere. Im Sprint war sie sogar schon zwei Mal Olympiasiegerin. Ein WM-Titel war ihr bisher aber noch nicht vergönnt. Die Goldmedaille in Östersund sicherte sie sich vor allem durch eine herausragende Laufleistung: Trotz eines Schießfehlers war sie 9,7 Sekunden schneller als die fehlerfrei Zweitplatzierte. Silber ging an die 22-jährige Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold. Die dreimalige Junioren-Weltmeisterin hatte zuvor in einem Weltcuprennen noch nie auf einem Podest gestanden.

Deutsche Biathlon-Damen: Hinz verpasst Verfolgungsrennen

Denise Herrmann (Oberwiesenthal) verpasste als Sechste nach zwei Fehlern im Stehendschießen eine mögliche Medaille. Franziska Preuß (Haag/1 Fehler) landete auf Rang 16, Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/2) wurde 40. Vanessa Hinz (Schliersee/4) verpasste als 65. einen Startplatz im WM-Verfolgungsrennen.