Lauftools unter der Fitness-Lupe: Welche haben am meisten Sinn?

Gewichtsmanschetten nicht immer sinnvoll

Ob an den Füßen oder an den Handgelenken: Immer wieder sieht man Läufer, die mit zusätzlichen Gewichten am Körper ihre Laufleistung verbessern wollen. Doch Gewichtsmanschetten an den Füßen verhindern die Dynamik, das Schnelle und Effektive, das beim Laufen ja eine entscheidende Rolle spielt.

Um den Widerstand, der ja gewünscht ist, zu erhöhen, ist es sinnvoller, Treppen,- oder Bergtraining zu absolvieren. Auch Manschetten an den Handgelenken sollte man nur für spezielle Trainingsaufgaben einsetzen.

"Wir haben gemerkt, dass die Arme mit der Zeit verkrampfen, vor allem, wenn man sehr lange läuft. Beim Gruppentraining setzen wir diese Instrumente partiell ein, zum Beispiel für die Oberkörperschulung, aber sie sind nicht dauernd mit dabei.“ Klaus Ruscher