Laudehr verlängert beim FC Bayern: Ziel ist die Meisterschaft

Laudehr ist Welt- und Europameisterin, Champions-League-, Olympia- und DFB-Pokal-Siegerin. Das nächste Ziel ist jetzt der nationale Titel: "Natürlich fehlt mir als einziges noch die Deutsche Meisterschaft in meiner Sammlung, die will ich gerne noch gewinnen", sagte sie nach ihrer Vertragsverlängerung. Neben weiteren angestrebten Erfolgen steht bei der 33-Jährigen der "Spaß am Fußball" und die Gesundheit im Vordergrund.

Trainer Scheuer lobt Laudehrs "Erfahrung und spielerische Klasse"

"Ich genieße es jeden Tag, meine Fußballschuhe zu binden und auf dem Rasen zu sein. Deshalb möchte ich dem FC Bayern gerne noch erhalten bleiben", sagte die Defensiv-Allrounderin, die neben ihrer Fußball-Karriere auch seit einem Jahr in der FC Bayern Erlebniswelt der Allianz Arena arbeitet. Trainer Jens Scheuer freute sich auch über die Vertragsverlängerung: "Sie ist mit ihrer Erfahrung und mit ihrer spielerischen Klasse eine absolute Bereicherung für uns – zum Glück noch um ein Jahr länger“, so der Coach.

103-malige Nationalspielerin und feste Größe beim FC Bayern

Laudehr spielt seit 2016 in München und stand in den vergangenen neun Pflichtspielen jedes Mal in der Startformation des FC Bayern. Die 103-malige Nationalspielerin war im Sommer aus der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes zurückgetreten, nachdem sie für die Weltmeisterschaft in Frankreich nicht nominiert worden war.