Lateinformation ist Tanz und Training zugleich

Lateinformation wird in bestimmten Ligen getanzt. Ziel ist es, bei den Turnieren eine sechsminütige Choreographie zu einem bestimmten Thema vorzuführen – eine glitzernde Show, bei der Rhythmus, tänzerische Leistung, Ausführung der Choreographie sowie Durchgängigkeit und Charakteristik bewertet werden.

Man muss nicht tanzen können

Spaß an der Bewegung und Teamgeist sind Voraussetzungen, um bei der Lateinformation auf seine Kosten zu kommen. Tatsächlich muss man am Anfang nicht einmal tanzen können. Mit viel Übung – zwei Mal Training in der Woche sind Minimum – können auch bisherige Nicht-Tänzer Rhythmus, Taktgefühl, Koordination und Präsenz lernen.

Tanzen ist tolles Ganzkörpertraining

Beim Tanzen ist der gesamte Körper gefordert. Trainiert werden Körperspannung und Beweglichkeit, Ausdauer und Kraft. Die Tänzer lernen sich im Raum zu bewegen, in Diagonalen, Quadraten oder Rauten zu tanzen. Die eigene Körperwahrnehmung wird geschult, ebenso die Körperhaltung: Gestreckte Arme, Beine, Hände spielen eine große Rolle, die Haltung des Kopfes und der Schultern. Das Techniktraining nimmt deshalb einen wichtigen Platz ein.