Last-Minute-Tor lässt Bayern München II gegen Ingolstadt jubeln

Im leeren Audi Sportpark lief es am Samstag (30.05.20) vom Start weg vor allem gut für die Gäste aus München. Das Team von Sebastian Hoeneß ging schon nach vier Minuten durch Timo Kern in Führung. Kwasi Wriedt und Jann-Fiete Arp hatten im weiteren Verlauf gute Chancen, konnten Fabijan Buntić aber nicht überwinden.

Bei den Ingolstädtern lief im ersten Durchgang dagegen wenig zusammen, dennoch gelang der Mannschaft von Tomas Oral kurz vor der Pause noch der Ausgleich. Marcel Gaus (45.) staubte nach einer Ecke von Maximilian Wolfram vor dem Kasten ab.

Richards macht den Sieg klar

Lange sah es in der zweiten Hälfte nach einem entspannten Unentschieden aus, doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst sah Torschütze Gaus in der 88. Minute die Gelb-Rote-Karte. Nur eine Minute später wuchtete sich Chris Richards vor dem FCI-Tor zum Kopfball hoch und netzte zur 2:1-Führung für die Münchner ein. Ingolstadt konnte nichts mehr nachlegen und so gingen die Punkte an die Bayern.

Das Hoeneß-Team kletterte durch den Sieg nach oben auf Rang vier, während der FCI auf den achten Tabellenplatz absackte.