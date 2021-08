Last-Minute-Niederlage für Würzburger Kickers

Ausgeglichene erste Halbzeit

In der ersten Halbzeit war das Geschehen auf dem Rasen von der Taktik geprägt. Die Breisgauer kamen zu Beginn gut in die Partie und dominierten die ersten zehn Minuten deutlich. Im Anschluss wachten aber auch die Kickers auf und fanden ins Spiel. So wechselten sich die Spielvorteile immer etwas ab, wobei keiner der beiden so richtig die Oberhand behalten konnte.

Vor den Toren wurde es jedoch nie richtig gefährlich, am engsten wurde es beim Fernschuss von Nishan Burkart fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Insgesamt sind der Freiburger Zweitvertretung leichte Vorteile zuzusprechen.