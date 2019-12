Last-Minute-Bayern erkämpfen dramatischen 3:1-Sieg in Freiburg

"Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Chancen liegen lassen. Freiburg hat dann sehr gut gespielt. Am Ende haben wir das Glück erzwungen." Trainer Hansi Flick

Vertauschte Rollen in Halbzeit zwei

Nach der Pause dann plötzlich vertauschte Rollen: Die Freiburger machten vorne Druck und kamen nach einer gefühlvollen Flanke und Abnahme von Grifo verdient zum Ausgleich. Freiburg war jetzt wie aufgedreht und legte mit zwei weiteren guten Gelegenheiten von Nils Petersen (61.) und Nicolas Höfler (62.) fast nach. Aber auch die Bayern hatten die Chance zur erneuten Führung: Gnabry (65.) und Perisic (66.) scheiterten. Jetzt brannte es in beiden Strafräumen im Minutentakt! Ein Tor von Gnabry wurde wegen vermeintlicher Abseitsstellung vom involvierten Lewandowski aberkannt. Eine knappe Entscheidung.

In den Schlussminuten war Freiburg zunächst sogar näher am Siegtor als der FC Bayern, spielte voll auf Sieg. Aber es waren wieder einmal die Bayern, die in letzter Minute zuschlugen: Zirkzee traf durch die Beine von Flekken. Der Jubel bei den Gästen war groß. Gnabry legte sogar noch nach. Die Bayern sind damit wieder oben dran.