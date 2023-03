Artikel mit Audio-Inhalten

Last-Minute-Ausgleich: Shuranov erlöst Nürnberg in Bielefeld

Last-Minute-Ausgleich: Shuranov erlöst Nürnberg in Bielefeld

Per Foulelfmeter in der Nachspielzeit verhindert der 1. FC Nürnberg die vierte Auswärtsniederlage in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga. Erik Shuranov trifft beim direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld zum Remis, das dem FCN im Abstiegskampf hilft.