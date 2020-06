Lars Lunde: "Das FC-Bayern-Gen kommt von Familie Hoeneß"

"Jedesmal wenn, ich Familie Hoeneß höre, wird mir warm ums Herz", sagt Lars Lunde im Exklusivinterview mit BR24 Sport mit einem Lächeln. Der frühere Weltklassestürmer war 1986 von den Young Boys Bern nach München gewechselt, wo er natürlich auch auf den damaligen FC-Bayern-Manager Uli Hoeneß traf.

Zwei Jahre spielte Lunde zunächst für die Bayern, dann folge eine verhängnisvolle Leihe zum FC Aarau (Trainer damals übrigens Ottmar Hitzfeld) in der Schweiz. Lunde übersah in Aarau im April 1988 mit dem Auto eine rote Ampel, kollidierte mit einem Zug, zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Aufwachphase aus dem Koma saßen Uli Hoeneß und der damalige Co-Trainer Egon Coordes bei Lunde am Bett.

"Es ist einmalig, was Hoeneß für ehemalige Spieler getan hat und immer noch tut." Lars Lunde über Uli Hoeneß