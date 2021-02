Lara Gut-Behrami wird Riesenslalom-Weltmeisterin

Gut-Behrami aus der Schweiz überzeugte vor allem im schwierigen Schlussabschnitt und gewann mit einer Zeit von 2:30.66 Minuten den Riesenslalom. Mit nur zwei Hundertstel vor Mikaela Shiffrin sicherte sie sich ihre dritte Medaille in den Tagen von Cortina d'Ampezzo.

Die US-Amerikanerin hatte den ersten Lauf noch knapp für sich entscheiden können, musste dann in der Endabrechnung aber Gut-Behrami knapp den Vortritt lassen. Denkbar knapp war es auch für Katharina Liensberger: Die Österreicherin begann etwas nervös, ein kleiner Fahrfehler am Anfang bedeutete am Ende 0.09 Sekunden Rückstand und die Bronzemedaille für die 23-Jährige. Auf dem vierten Rang landete Alice Robinson aus Neuseeland vor der Österreicherin Ramona Siebenhofer.