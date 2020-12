Lanisek gewinnt Qualifikation fürs Neujahrsspringen

Das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen (14.00 Uhr) verspricht jede Menge Spannung: In der Qualifikation ging es an der Spitze extrem eng zu. Am Ende hatte der Slowene Anze Lanisek mit einem Satz auf 139,0 Meter die Nase vorne, 0,5 Punkte vor dem im Gesamtweltcup führenden Norweger Halvor Egner Granerud (143,0 m) und Markus Eisenbichler (135,5m / + 0,7 Punkte). Karl Geiger, der in Oberstdorf das Auftaktspringen der Tournee gewonnen hatte, kam auf Platz fünf. Er landete bei 132,0 Metern.

Außerdem qualifizierten sich sieben weitere DSV-Adler für das erste Wintersport-Highlight im neuen Jahr: Richard Freitag, Severin Freund, Martin Hamann, Pius Paschke, Moritz Baer, Constantin Schmid und David Siegel schafften den Sprung unter die besten 50. Olympiasieger Andreas Wellinger scheiterte als 53. knapp. Für den Gesamtzweiten von 2017/18, der nach einer Kreuzband-OP um den Anschluss kämpft, dürfte die Tournee damit in Österreich nicht weitergehen.